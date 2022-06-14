В задержке ремонта оборудования для "Северного потока" виноваты санкции Канады - Siemens

Немецкий концерн Siemens объяснил задержки с ремонтом оборудования на станции, обслуживающей газопровод "Северный поток". Это произошло из-за санкций Канады.

"Для поддержания работы трубопровода необходимо, чтобы эти турбины периодически ремонтировались. Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Монреале. По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только на предприятии Siemens Energy в Монреале, Канада", - цитирует РБК комментарий компании Siemens Energy.

Сейчас из-за санкций, введенных Канадой в отношении России после начала военной спецоперации на Украине, доставка отремонтированных турбин затруднена. В Siemens заявили, что "работают над поиском жизнеспособного решения".

Напомним, ранее и сам Siemens заявил о намерении свернуть бизнес в России.

"Газпром" сегодня сообщил о проблемах в работе оборудования компрессорной станции "Портовая" (Ленобласть, недалеко от границы с Финляндией). КС обеспечивает работу газопровода "Северный поток", по которому топливо поступает в Европу.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорится в сообщении "Газпрома".

В компании предупредили, что сейчас по "Северному потоку" могут запустить не более 100 млн кубометров в сутки (при плановом объеме 167 млн кубометров). О сроках устранения проблем не сообщается.