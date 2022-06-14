Россияне и белорусы смогут выступить на US Open под нейтральным флагом

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на открытом чемпионате США по теннису (US Open), но только под нейтральным флагом, заявили в Ассоциации тенниса США.

Ранее организация решила не отстранять спортсменов из США и Белоруссии, как это сделали организаторы британского Уимблдона. В то же время в США решили, что не пойдут и по пути Открытого чемпионата Франции – на Ролан Гарросе в этом году россиян и белорусов не стали ограничивать и разрешили выступать под своими флагами.