ЦБ назвал недопустимым введение банками комиссий на валютные счета клиентов в одностороннем порядке

Центральный банк России назвал недопустимым со стороны банков одностороннее установление комиссий на обслуживание счетов и вкладов граждан. Об этом говорится в информационном письме, которое регулятор издал после новостей о введении валютных комиссий Тинькофф-банком и Райффайзенбанком.

"Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей. При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор весьма обтекаемо обозначил свою позицию – он "считает необходимым не допускать" в договорах с физлицами возможности одностороннего увеличения или установления комиссий за совершение операций.

"Также недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов", - добавили в ЦБ.

Письмо было направлено в банки.

Впрочем, из сообщения регулятора так и не стало понятно, потребует ли он от Тинькофф-банка и Райффайзенбанка отменить анонсированные комиссии.

Напомним, Тинькофф-банк заявил, что с 23 июня будет брать 12% годовых за обслуживание валютных карточных счетов, на которых имеется более 1 тыс. у.е.