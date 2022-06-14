Украинские власти мобилизовали уже "сотни тысяч" граждан – замминистра обороны

С конца февраля украинские власти мобилизовали уже несколько сотен тысяч граждан страны, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч", - заявила Маляр, не уточнив точное число.

Кроме того, Маляр раскритиковала страны Запада, которые, по ее словам, поставили Украине только 10% от необходимого ей оружия. Стоит отметить, что пострпед США при НАТО сегодня также высказывался на эту тему. Он заявил, что страны НАТО пытаются приспособиться к требованиям Киева о поставках дополнительного оружия, которые постоянно меняются.