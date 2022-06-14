14 Июня 2022
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Политика В России За рубежом
Талибы внутри президентского дворца в Кабуле (2021) | Фото: Al Jazeera

Перспективы признания Москвой правительства талибов в Афганистане однозначно существуют – МИД РФ

Министерство иностранных дел России не исключает, что признает правительство талибов* (*талибы, "Талибан" – террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане.

В ведомстве сообщили, что сейчас готовится визит в Москву министра торговли Афганистана для обсуждения вопроса поставок зерна. Президент России Владимир Путин уже одобрил выделение Афганистану срочной партии зерна в случае необходимости, пишет "Коммерсант".

По словам директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, "перспективы признания правительства талибов* однозначно существуют".

"Первым шагов в этом направлении должна быть этнополитическая инклюзивная власть. Мы не скрываем и прямым текстом говорим об этом афганским партнерам. Как только это случится, будет основа для серьезного разговора", - заявил Кабулов в эфире Первого канала.

Под инклюзивностью понимается представительство во власти Афганистана национальных меньшинств.

Кабулов заявил, что Россия в вопросе признания правительства талибов* не будет оглядываться на США и "других". Он считает, что "Талибан"* "не представляет угрозы для стран Центральной Азии".

Теги: талибы, афганистан, замир кабулов, мид рф



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