Россия увеличит помощь ЛНР и ДНР в части восстановления инфраструктуры -Хуснуллин

Россия увеличивает размер помощи ДНР и ЛНР в части восстановления инфраструктуры, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин (отвечает за стройку и инфраструктуру в кабмине).

По словам Хуснуллина, скоро в республики отправятся еще полторы тысячи строителей из России, которые будут задействованы в восстановлении разрушенной в ходе военных действий инфраструктуры.

"Уже порядка 2500 российских специалистов и почти 800 единиц техники работают на территории республик. В ближайшее же время отправятся еще 1500 строителей и 200 единиц техники", - сообщил Хуснуллин.