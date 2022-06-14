В Шотландии хотят провести второй референдум о независимости

Глава правительства Шотланлии и Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила о планах провести второй референдум о независимости. Первый состоялся в 2014-м году, тогда с небольшим перевесом победили противники отделения от Великобритании.

Стерджен считает, что за прошедшее время многое изменилось. Шотландия проиграла от выхода Великобритании из Евросоюза (на этом референдуме сторонников отделения оказалось больше).

"По всей Шотландии люди каждый день страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, медленного экономического развития, увеличивающегося неравенства, нехватки государственного финансирования и многих других последствий Brexit, за который они не голосовали", - приводят СМИ цитату первого министра Шотландии.

Шотландская национальная партия хочет провести референдум в 2023 году.

Вероятно эта попытка получит (как и предыдущие) максимальный отпор в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что повторный референдум проводиться не будет, поскольку шотландцы уже высказались за пребывание с Великобританией.