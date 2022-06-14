14 Июня 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО В России ДНР и ЛНР
Спецтехника проезжает через шоссе Тюнина в Кургане (2016) | Фото:Накануне.RU

Ямал окажет помощь в восстановлении Волновахи: в Донбасс из Арктики уже выехала спецтехника

Ямало-Ненецкий автономный округ направит в Донбасс спецтехнику - для восстановления Волновахи. Техника будет поставлена в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ямала и администрацией Волновахского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ДНР.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, комментируя заключенное соглашение отметил, что Донбасс и Ямало-Ненецкий автономный округ – родственные регионы.

"Когда нужно было осваивать Западную Сибирь, тысячи жителей этой замечательной земли поехали строить наши города. Очень много представителей Донецка, тысячи семей", – сообщил Артюхов.

По его словам, северяне хотят протянуть руку помощи жителям Республики, как некогда дончане помогали строить города Крайнего Севера России.

"Мы также уже, как и родственный наш регион Челябинская область, все необходимое запустили. Сегодня сможем посмотреть первоочередные объекты: больницы, школы. Там, где нужно быстрее всего восстановление. В пути уже находится специализированная техника для коммунальных предприятий, бензовозы, пожарная техника. Безусловно, с коллегами уже прорабатываем, с муниципальным образованием, что необходимо для строительного ресурса, что нужно сейчас срочно жителям. Будем помогать. Для нас самое главное – это люди", – заявил Дмитрий Артюхов.

Теги: Донбасс, спецтехника, Волноваха



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