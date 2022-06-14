Число пострадавших от утреннего обстрела в Брянской области выросло до шести

Число пострадавших в результате утреннего обстрела в Брянской области (предположительно, с территории Украины) выросло до шести.

Эпицентром удара стало село Займище в пригороде города Клинцы (62 тыс. жителей, 50 км от границы с Украиной).

"По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что повреждено порядка 50 домов. "На месте работают все оперативные службы. После проведенных ими мероприятий к работе приступит комиссия по оценке ущерба. Вся необходимая помощь жителям будет оказана", - сообщил Богомаз.