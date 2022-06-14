14 Июня 2022
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Происшествия Центральный ФО
стекло, окно, разбито (2016) | Фото:Накануне.RU

Число пострадавших от утреннего обстрела в Брянской области выросло до шести

Число пострадавших в результате утреннего обстрела в Брянской области (предположительно, с территории Украины) выросло до шести.

Эпицентром удара стало село Займище в пригороде города Клинцы (62 тыс. жителей, 50 км от границы с Украиной).

"По уточненной информации, количество пострадавших в  Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие  имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние  стабильное", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что повреждено порядка 50 домов. "На месте работают все оперативные службы. После проведенных ими  мероприятий к работе приступит  комиссия по оценке ущерба.  Вся необходимая помощь жителям будет оказана", - сообщил Богомаз.

Теги: обстрел, клинцы, брянская область



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