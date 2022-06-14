14 Июня 2022
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Происшествия Южный ФО Краснодарский край
школа класс парта кабинет (2007) | Фото: Накануне.ru

В Краснодаре школьника начали унижать из-за учительницы, выступавшей против СВО, - депутат Госдумы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заинтересовался ситуацией в одной из школ Краснодара. Там ученика якобы начали "гнобить" за то, что он пожаловался на учительницу, открыто выступавшую на уроках против проведения специальной военной операции и называвшую георгиевские ленточки "клеймом", которым "пометили бедных детей". О ситуации политик рассказал в своём Telegram-канале.

"Какая-то дикая история в Краснодаре. Пятиклассник из местной гимназии №5 пожаловался на учительницу, открыто выступавшую на уроках против проведения специальной военной операции и называвшую георгиевские ленточки "клеймом", которым "пометили бедных детей". Всё сказанное подтверждено аудиозаписями. В итоге учительница (она же – председатель школьного профкома) тихо уволилась по "собственному желанию", а пятиклассник, осмелившийся вынести сор из избы, начал подвергаться "жёсткому преследованию со стороны администрации образовательного учреждения" (цитирую обращение ко мне отца)", - написал Хинштейн.

По словам политика, дошло до того, что мальчика вызвали на заседание Совета профилактики для постановки на внутришкольный учёт. Школьник учится на "пятёрки", а родителей ещё вчера награждали благодарностями за примерное воспитание.

"Отец также пишет, что уволившаяся учительница продолжает приходить в школу, обещает восстановиться уже в новом году и директор её всемерно поддерживает. Поддерживает Маручану Воронину и ряд родителей, которые даже составляют петиции в её защиту. Уже направил обращения губернатору и прокурору Краснодарского края, в которых прошу разобраться и навести порядок в этой возмутительной ситуации. Я также лично проинформировал о ней министра просвещения Сергея Кравцова. Считаю, что таких учителей нельзя подпускать к детям на пушечный выстрел", - подытожил Хинштейн.

Теги: Краснодар, гимназия №5, Александр Хинштейн



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