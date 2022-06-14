14 Июня 2022
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Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Украинские военнослужащие после эвакуации с мариупольского металлургического завода &quot;Азовсталь&quot; (2022) | Фото: AP Photo

На территории комбината "Азот" в Северодонецке может быть около 2,5 тысяч украинских военных – МВД ЛНР

На территории комбината "Азот" в Северодонецке могут находиться около 2,5 тыс. украинских военных, из них до 600 человек – иностранные наемники, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

"По первоначальным подсчетам, где-то до 2,5 тысячи там находится военнослужащих, общее число, которые засели...", - сказал Киселев в эфире Первого канала. Он сравнил это число с контингентом, который был на "Азовстали" в Мариуполе.

Напомним, Минобороны РФ объявило об открытии 15 июня гуманитарного коридора для выхода гражданских лиц с территории комбината. Сообщается, что об открытии возможности эвакуации попросила украинская сторона. При этом эвакуироваться мирным жителям предложено в сторону ДНР, хотя украинская сторона попросила открыть гумкоридор в сторону Лисичанска (в Минобороны заявили, что такая схема невозможна из-за подрыва моста на лисичанском направлении).

Теги: комбинат азот, северодонецк, военные



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