На территории комбината "Азот" в Северодонецке может быть около 2,5 тысяч украинских военных – МВД ЛНР

На территории комбината "Азот" в Северодонецке могут находиться около 2,5 тыс. украинских военных, из них до 600 человек – иностранные наемники, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

"По первоначальным подсчетам, где-то до 2,5 тысячи там находится военнослужащих, общее число, которые засели...", - сказал Киселев в эфире Первого канала. Он сравнил это число с контингентом, который был на "Азовстали" в Мариуполе.

Напомним, Минобороны РФ объявило об открытии 15 июня гуманитарного коридора для выхода гражданских лиц с территории комбината. Сообщается, что об открытии возможности эвакуации попросила украинская сторона. При этом эвакуироваться мирным жителям предложено в сторону ДНР, хотя украинская сторона попросила открыть гумкоридор в сторону Лисичанска (в Минобороны заявили, что такая схема невозможна из-за подрыва моста на лисичанском направлении).