В Челябинске установят 500 контейнеров для сбора ТКО

В Челябинске дополнительно установят 500 контейнеров для сбора мусора. Такая договоренность достигнута между главой города Натальей Котовой и руководством "ЦКС", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В настоящий момент в городе установлено уже порядка 200 новых баков. Остальные контейнеры будут установлены в ближайшее время.

Новые контейнеры заменят старые, которые уже пришли в негодность. Также новые баки будут установлены дополнительно в местах, где об этом просят сами жильцы или представители управляющих компаний.