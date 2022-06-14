14 Июня 2022
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Общество Челябинская область
мусорка, контейнер (2020) | Фото: Николай Пушилин

В Челябинске установят 500 контейнеров для сбора ТКО

В Челябинске дополнительно установят 500 контейнеров для сбора мусора. Такая договоренность достигнута между главой города Натальей Котовой и руководством "ЦКС", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В настоящий момент в городе установлено уже порядка 200 новых баков. Остальные контейнеры будут установлены в ближайшее время.

Новые контейнеры заменят старые, которые уже пришли в негодность. Также новые баки будут установлены дополнительно в местах, где об этом просят сами жильцы или представители управляющих компаний.

Теги: контейнер, мусор, ТКО,



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