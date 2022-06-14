В Казани горит здание арт-резиденции на площади 800 квадратных метров

В Казани серьезный пожар. Горит здание арт-резиденции "Созвездие-Йолдызлык" на улице Гладилова. Из здания было эвакуировано около 80 человек.

По данным МЧС РФ, возгорание произошло в чердачном помещении, из которого огонь перекинулся на кровлю.

Информации о пострадавших нет.

"По уточнённой информации площадь пожара составляет 800 кв.м. Происходит наращивание сил и средств. К ликвидации пожара привлекается 147 человек и 41 единица техники", - сообщили в МЧС.