14 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Несанкционированная свалка на Коммунистической улице (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Глава Екатеринбурга Алексей Орлов&quot; / t.me/glavaekbofficial

Орлов пообещал разобраться со свалкой, годами доставляющей неудобства жителям Уралмаша

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов оценили состояние несанкционированной свалки на улице Коммунистической в уральской столице. Мэр пообещал решить данную проблему.

Напомним, из-за тления скопившегося мусора эта территория периодически доставляет неудобства жителям Уралмаша. В начале 2020 года свалка начала тлеть в новогодние праздники, ее пытались тушить, засыпая снегом с городских улиц. Впоследствии суд принял решение ликвидировать несанкционированную свалку в Орджоникидзевском районе.

Алексей Орлов(2022)|Фото: telegram-канал "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов" / t.me/glavaekbofficial

Как сообщил сегодня Алексей Орлов в своем Telegram-канале, для ликвидации была проделана большая работа: сформирован единый земельный участок, запрещен доступ посторонним, ограничено движение любой техники. Однако, признал мэр, для решения многолетней проблемы этого недостаточно.

Несанкционированная свалка на Коммунистической улице(2022)|Фото: telegram-канал "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов" / t.me/glavaekbofficial

"В течение двух ближайших недель мы получим результаты изысканий. На их основании будет подготовлен проект по рекультивации несанкционированной свалки. Наличие соответствующих документов позволит Екатеринбургу рассчитывать на федеральную поддержку. В любом случае, мы эту проблему решим, и нам удастся сделать Екатеринбург чище и комфортнее", - заверил Орлов.

Теги: Орлов, мэр, свалка, Уралмаш



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