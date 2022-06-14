Орлов пообещал разобраться со свалкой, годами доставляющей неудобства жителям Уралмаша

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов оценили состояние несанкционированной свалки на улице Коммунистической в уральской столице. Мэр пообещал решить данную проблему.

Напомним, из-за тления скопившегося мусора эта территория периодически доставляет неудобства жителям Уралмаша. В начале 2020 года свалка начала тлеть в новогодние праздники, ее пытались тушить, засыпая снегом с городских улиц. Впоследствии суд принял решение ликвидировать несанкционированную свалку в Орджоникидзевском районе.

Как сообщил сегодня Алексей Орлов в своем Telegram-канале, для ликвидации была проделана большая работа: сформирован единый земельный участок, запрещен доступ посторонним, ограничено движение любой техники. Однако, признал мэр, для решения многолетней проблемы этого недостаточно.

"В течение двух ближайших недель мы получим результаты изысканий. На их основании будет подготовлен проект по рекультивации несанкционированной свалки. Наличие соответствующих документов позволит Екатеринбургу рассчитывать на федеральную поддержку. В любом случае, мы эту проблему решим, и нам удастся сделать Екатеринбург чище и комфортнее", - заверил Орлов.