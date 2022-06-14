14 Июня 2022
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Экономика В России
Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

Госдума одобрила запрет использования цифровых активов в качестве средства платежа

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на противодействие возможности использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные цифровые права (УЦП) в качестве средства платежа.

Законопроект был внесен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, уточняет ТАСС. Согласно проекту документа, операторы электронных платформ признаются субъектами национальной платежной системы. В этом качестве им предоставляется право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронных платформ, при соблюдении ряда требований. Среди них, в частности, запрет для оператора платформы предоставлять её пользователю денежные средства для увеличения его остатка средств, учитываемых на номинальном счёте, и начисление процентов на остаток денежных средств пользователя. Для контроля за порядком расчетов предусматривается включение операторов платформ в реестр Банка России, а также его право в рамках надзора применять меры воздействия в случаях нарушений.

Сейчас перечень сделок, предметом которых являются ЦФА, открыт. При этом прямой запрет на использование ЦФА и УЦП в качестве средства платежа не предусмотрен. Законопроект также предполагает внесение в закон "О рынке ценных бумаг" изменений, направленных на совершенствование порядка установления и прекращения залога эмиссионных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по ЦФА.

Теги: Госдума, первое чтение, законопроект



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