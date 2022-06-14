Беглов озвучил предполагаемое количество участников ПМЭФ

На Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) соберутся не менее 13,5 тыс. участников. География не сильно поменялась.

"Не сказал бы, что география представительства сильно поменялась. Всего, по данным фонда Росконгресс, мы ожидаем не менее 13,5 тыс. участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации. В этом году в качестве страны-гостя на форуме выступит Египет", - сказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

XXV ПМЭФ состоится в северной столице 15-18 июня.