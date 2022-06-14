Навальный этапирован в ИК-6 во Владимирской области

Алексея Навального перевели из одной исправительной колонии во Владимирской области в другую. До сих пор он находился в ИК-2 в Покрове (считается колонией общего режима). Теперь, по данным Telegram-канала Shot, он находится в ИК-6 в поселке Мелехово – это колония строгого режима.

Адвокат Навального Ольга Михайлова также подтвердила СМИ, что Навальный переведен в другую ИК – в связи со вступлением в силу приговора по делу о мошенничестве (суд постановил, что Навальный должен быть переведен в заведение строгого режима).

24 мая Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты на приговор Лефортовского районного суда Москвы. Тот в свое время приговорил оппозиционера к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1,2 млн руб. Навального признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и оскорблении судьи.