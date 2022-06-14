Выступление МакSим на Ural Music Night перенесено на новую площадку

Певица МакSим, которая станет одним из хедлайнеров Ural Music Night в Екатеринбурге, выступит на другой площадке фестиваля, чем планировалось изначально.

Предполагалось, что обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон" исполнит свои известные хиты на сцене Мотив Stage у ККТ "Космос". Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, в программу внесены коррективы: МакSим выступит на сцене, которая расположится неподалеку от Капсулы времени на улице Воеводина, 2.

Площадка получила название "Мотив Stage на Капсуле времени". Кроме МакSим там выступят SayTanya, ZAVARI, ODA MAE, Electroheel, Vanil'noe Nebo, MIRELIA и другие исполнители.

Напомним, Ural Music Night состоится в следующую пятницу, 24 июня. Вход на музыкальный фестиваль в центре Екатеринбурга будет свободным.