НАСА планирует запустить аппарат к Венере в 2029 году

14 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Наука и техника За рубежом
(2005) | Фото

НАСА планирует запустить аппарат к Венере в 2029 году

На июнь 2029 года НАСА запланировала запуск миссии DAVINCI - летающей химической лаборатории, которая должна сесть на Венеру в 2031 году. На днях были представлены подробности миссии, сообщают научно-популярные издания.

Ожидается, что аппарат позволит впервые измерить важнейшие параметры атмосферы, сделает первые изображения горных плато Венеры высокого разрешения, недоступных с орбиты. Когда аппарат окажется примерно в двух днях пути от Венеры, полетная система будет выпущена вместе с зондом, заключенным в титановую сферу диаметром один метр. Зонд начнет научные наблюдения после отделения теплового щита на высоте около 67 километров. Спуск продлится около часа, за это время будут получены сотни изображений, когда аппарат спустится ниже облаков. Ни одна из предыдущих миссий к Венере не измеряла химический состав и окружающую среду с такой детализацией, которая запланирована.

При благоприятных условиях аппарат сможет проработать до 17-18 минут работы на поверхности планеты перед тем, как выйдет их строя в условиях ядовитой атмосферы.

Атмосферу на Венере открыл Михаил Ломоносов, а первым аппаратом, спустившимся на ее поверхность, был аппарат советской миссии "Венера-3" в 1966 году. Он же стал первым в истории космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты. В 1970-80-е гг. СССР и США осуществили еще несколько миссий на Венеру, но позже интерес к планете угас.

Теги: Венера, космос, планета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети