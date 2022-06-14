НАСА планирует запустить аппарат к Венере в 2029 году

На июнь 2029 года НАСА запланировала запуск миссии DAVINCI - летающей химической лаборатории, которая должна сесть на Венеру в 2031 году. На днях были представлены подробности миссии, сообщают научно-популярные издания.

Ожидается, что аппарат позволит впервые измерить важнейшие параметры атмосферы, сделает первые изображения горных плато Венеры высокого разрешения, недоступных с орбиты. Когда аппарат окажется примерно в двух днях пути от Венеры, полетная система будет выпущена вместе с зондом, заключенным в титановую сферу диаметром один метр. Зонд начнет научные наблюдения после отделения теплового щита на высоте около 67 километров. Спуск продлится около часа, за это время будут получены сотни изображений, когда аппарат спустится ниже облаков. Ни одна из предыдущих миссий к Венере не измеряла химический состав и окружающую среду с такой детализацией, которая запланирована.

При благоприятных условиях аппарат сможет проработать до 17-18 минут работы на поверхности планеты перед тем, как выйдет их строя в условиях ядовитой атмосферы.

Атмосферу на Венере открыл Михаил Ломоносов, а первым аппаратом, спустившимся на ее поверхность, был аппарат советской миссии "Венера-3" в 1966 году. Он же стал первым в истории космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты. В 1970-80-е гг. СССР и США осуществили еще несколько миссий на Венеру, но позже интерес к планете угас.