Для эвакуации мирных граждан с комбината "Азот" 15 июня откроется гумкоридор – Минобороны РФ

Минобороны России откроет 15 июня гуманитарный коридор для выхода с комбината "Азот" (Северодонецк) мирных жителей. Они смогут эвакуироваться в пункты временного размещения с 8 до 20 часов мск. Гумкоридор будет открыт в сторону Сватово (ЛНР).

Изначально украинская сторона просила организовать гуманитарный коридор для гражданских лиц в сторону Лисичанска, но российские военные заявили, что это невозможно, поскольку на этом направлении подорван мост.

Минобороны также предложило боевикам и иностранным наемникам, находящимся на "Азоте", завтра с 8 утра прекратить боевые действия и сложить оружие в отмен на гарантию сохранения жизни и соблюдения всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.