В Челябинской области машина слетела в кювет, водитель погиб

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель.

Авария произошла ночью 13 июня на 2 км автодороги Троицк – Родники – Лагерный. По предварительным данным, 32-летний мужчина управлял Рено Логан без водительских прав, имея признаки опьянения. Он не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась, сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Троицкий".

Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.