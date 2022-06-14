Сарычев получил должность советника гендиректора СИБУРа

Бывшего вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева назначили советником гендиректора СИБУРа по вопросам взаимодействия с региональными органами власти, общественными и отраслевыми организациям, бизнес-сообществами. Информацию Накануне.RU подтвердили на предприятии.

Напомним, Сергей Сарычев занимал должность вице-губернатора с 2005 года. В отставку он ушел 16 мая.

Его должность займет глава департамента соцразвития Ольга Кузнечевских. Она продолжит выполнять существующие полномочия в сферах социальной политики и здравоохранения региона. На должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике назначен Павел Белявский.