14 Июня 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
сарычев сергей михайлович вице-губернатор тюменской области (2012) | Фото: Накануне.RU

Сарычев получил должность советника гендиректора СИБУРа

Бывшего вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева назначили советником гендиректора СИБУРа по вопросам взаимодействия с региональными органами власти, общественными и отраслевыми организациям, бизнес-сообществами. Информацию Накануне.RU подтвердили на предприятии.

Напомним, Сергей Сарычев занимал должность вице-губернатора с 2005 года. В отставку он ушел 16 мая.

Его должность займет глава департамента соцразвития Ольга Кузнечевских. Она продолжит выполнять существующие полномочия в сферах социальной политики и здравоохранения региона. На должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике назначен Павел Белявский.

Теги: Сергей Сарычев, СИБУР, назначение



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