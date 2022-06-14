На Херсонщине вырастет количество пунктов выдачи российских паспортов

В Херсонской области увеличат количество пунктов выдачи российских паспортов.

"Очереди постоянно увеличиваются, поэтому принято решение расширить количество административных центров, в которых российские паспорта будут не просто выдаваться, а еще и подача документов для выдачи будет постоянно увеличиваться", - сказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, его слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.