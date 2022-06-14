Воссоздать советскую систему образования не получится – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") попытался остудить коллег, предлагающих не просто отказаться от Болонской системы в образовании, но и вернуться к советским стандартам.

Председатель палаты считает, что скоропалительных решений в этом вопросе быть не должно. "А какие решения должны быть — от нас зависит. Но не принимать решения — не правильно. Не замечать проблему — не правильно. И когда вы говорите о том, что кто-то хочет взять и воссоздать советскую систему, не получится это сделать. Все это понимают", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Он также предложил учесть опыт царских времен. "Огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени. И сегодня мы используем их открытия, достижения", - отметил Володин.