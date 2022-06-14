В уральском городе открыли памятник Ленину, восстановленный на деньги жителей

В уральском городе Кушва установлен и торжественно открыт памятник Владимиру Ленину. Об этом Накануне.RU сообщили в Свердловском областном отделении КПРФ.

В церемонии приняли участие лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев, депутат Государственной думы РФ Николай Езерский, глава администрации Кушвинского городского округа Михаил Слепухин и депутат Законодательного собрания Свердловской области Габбас Даутов. По данным региональной КПРФ, памятник Ленину в Кушве был снесен в 1993 году, а теперь вновь открыт на своем историческом месте, при этом деньги на восстановление монумента пожертвовали сотни жителей города.

После завершения церемонии открытия памятника уральцы проследовали к Дому детского творчества, где в торжественной обстановке была извлечена из стены капсула времени, заложенная учениками в 1970 году в честь 100-летия со дня рождения Ленина. Представители ветеранской организации огласили послание потомкам от пионеров и комсомольцев более чем 50-летней давности.

Завершилось мероприятие закладкой новой капсулы времени с посланием, которое будет открыто через 13 лет - в день празднования 300-летия Кушвы.