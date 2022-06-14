У "Газпрома" возникли проблемы с прокачкой по "Северному потоку" из-за неисправности оборудования Siemens

"Газпром" сообщил о проблемах в работе оборудования компрессорной станции "Портовая" (Ленобласть, недалеко от границы с Финляндией). КС обеспечивает работу газопровода "Северный поток", по которому топливо поступает в Европу.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорится в сообщении "Газпрома".

В компании предупредили, что сейчас по "Северному потоку" могут запустить не более 100 млн кубометров в сутки (при плановом объеме 167 млн кубометров). О сроках устранения проблем не сообщается.

Ранее компания Siermens объявила об уходе из России на фоне военной спецоперации РФ на Украине.