Власти РФ предоставят субсидии компаниям, нанявшим беженцев из Украины и Донбасса

Правительство России расширило программу господдержки для работодателей. Теперь они смогут рассчитывать на субсидии, если примут на работу беженцев их Украины, ДНР и ЛНР, а также людей, потерявших работу в результате закрытия компании или сокращения штата.

Кроме того, субсидии назначат, если в компанию примут работников других компаний, отправленных в простой, неоплачиваемый отпуск или на неполный рабочий день.

Размер субсидии остается прежним: три МРОТ, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.