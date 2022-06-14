14 Июня 2022
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Военнослужащие (2021) | Фото: Накануне.RU

Военный прокурор, расследовавший участие срочников в СВО, получил назначение в РВСН

Президент Владимир Путин назначил теперь уже бывшего военного прокурора Западного округа, курировавшего расследование отправки срочников на поля военной спецоперации на Украине, генерал-лейтенанта юстиции Артура Егиева военным прокурором Ракетных войск стратегического назначения.

Указ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу сегодня.

Напомним, ранее Егиев заявил, что к участию в специальной военной операции на Украине были привлечены около 600 солдат-срочников. По его словам, 12 офицеров понесли ответственность. Егиев уточнил, что все срочники были возвращены "в кратчайшие сроки". По всем выявленным нарушениям были приняты меры дисциплинарного реагирования. Более того, были приняты решения об увольнении "с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения", сообщил военный прокурор.

Теги: Артур Егиев, Владимир Путин, назначение



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