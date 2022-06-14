Челябинская область откроет в ДНР стекольное производство

Челябинская область откроет стекольное производство в Донецкой народной республики для восстановления инфраструктуры.

"Мы планируем привезти сюда стекольные заводы, делать окна. Задач много, будем их решать", - цитирует ТАСС губернатора региона Алексея Текслер.

Напомним, Челябинская область возьмет шефство над Ясиноватой и Волновахским районом Донецкой народной республики. Это обсуждалось на встрече Алексея Текслера и главы ДНР Дениса Пушилина. В рамках визита Алексей Текслер передал ДНР автомобили скорой помощи.