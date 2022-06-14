Кремль - о новой должности Поклонской: "Это соответствовало ее пожеланиям"

В Кремле прокомментировали новую должность Натальи Поклонской. Сегодня она объявила, что станет советником Генпрокурора России, в надзорном ведомстве подтвердили эту информацию. По данным СМИ, экс-прокурор Крыма может взять на себя кураторство уголовных дел на Донбассе.

"По всей видимости, это было предложение, которое соответствовало пожеланиям Поклонской", - заявил журналистам по поводу назначения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что президент России уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. В этом качестве она проработала всего несколько месяцев, занималась в основном гуманитарными проблемами Донбасса. До этого, так и не доехав до места назначения, Поклонская также несколько месяцев была в статусе посла РФ в Кабо-Верде.