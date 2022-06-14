Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество Соликамского магниевого завода

Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество Соликамского магниевого завода, сообщает "Ъ".

По информации издания, суд рассмотрел заявление Генпрокуратуры РФ об обеспечении исполнения судебного акта в рамках дела по иску генпрокурора об изъятии более 89% акций завода в собственность государства. Арест надзорное ведомство попросило наложить на имущество предприятия за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов, страховых взносов, оплаты коммунальных платежей и оплаты контрагентам по ранее заключенным договорам для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности. На имущество СМЗ наложен арест, руководителям, коллегиальным и исполнительным органам, общему собранию акционеров ОАО запрещено им распоряжаться.

11 мая суд истребовал 89,4% акций принадлежащих Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Игорю Пестрикову. В обоснование заявления о его обеспечении генпрокуратура указала, что после его вынесения Пестриков через подконтрольного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева на основании заключенного с ним 1 июня договора займа завладел 250 млн руб., принадлежащими заводу.

Ранее МВД возбудило и расследовало уголовное дело по статьям пособничество преступлению и злоупотребление полномочиями. По мнению прокуратуры, эти обстоятельства свидетельствуют о недобросовестном поведении ответчиков и подконтрольного им руководства предприятия, направленном на причинение значительного ущерба государству.

"Соликамский магниевый завод" — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. Основан в 1936 году. Помимо магния, завод производит губчатый титан, ниобий и тантал.