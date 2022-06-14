14 Июня 2022
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Россияне смогут устанавливать для себя "самозапрет" на кредиты

В ЦБ предложили дать гражданам возможность наложить на себя "самозапрет на кредитование". Регулятор считает, что так россияне смогут обезопасить себя от мошеннических попыток оформить на их имя кредит или заем.

ЦБ готовит необходимые поправки в законы, чтобы граждане могли фиксировать в своих кредитных историях специальный запрет.

"Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга", - говорит глава службы ЦБ по защите прав потребителей Михаил Мамута.

Регулятор предполагает, что гражданин сможет вводить в отношении себя разные степени ограничений: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), на отдельные виды кредитов.

"При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт "Госуслуги"), банк или МФО", — отметил директор департамента управления данными Банка России Алексей Луковников.

Теги: россияне, кредиты, цб, кредитная история



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