14 Июня 2022
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Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Коллаж, Донбасс, бабушка, украинская армия (2022) | Фото: Накануне.RU

NYP: Полное освобождение ЛНР возможно в ближайшие недели

Вся территория ЛНР может быть освобождена в ближайшие недели. Об этом газете New York Post сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США.
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Издание отмечает, что Россия добивается стабильных успехов в Донбассе. В других материалах газеты упоминается разрушение последнего моста через Северский Донец и фактическое блокирование украинской группировки в Северодонецке.

Последний американский отчет о военной ситуации на Украине был полон опасений по поводу наращивания российских сил в нескольких частях Донбасса. В нем сообщалось, что Россия создает условия для развития наступления на Славянск, Северск и другие города.

Из Северодонецка и Лисичанска ранее Пентагон советовал отвести войска, чтобы не попасть в окружение. Но в Киеве решили удерживать каждый город. Это привело к дальнейшему росту и без того больших потерь, а военное руководство в Киеве вошло в конфликт с политическим, обвиняя его в неоправданных и бессмысленных жертвах.

Украинский телеграм-канал "Резидент" пишет со ссылкой на источник в офисе президента, что группировка ВСУ в Северодонецке полностью отрезана от Лисичанска, а снабжение происходит лодками через реку под постоянными обстрелами. Но на "Азоте", в отличие от "Азовстали", не создавали большого резерва с продовольствием и боеприпасами, поэтому группировка сможет продержаться максимум 7-10 дней.

В Пентагоне же все чаще сомневаются в военной стратегии украинской власти в Донбассе. Американские военные аналитики сравнивают два этапа боевых действий и потери России и Украины, которые стали непропорциональными в последний месяц. Потери ВСУ многократно возросли, а у России, наоборот, уменьшились. И увеличение поставок оружия не сыграет большой роли.

Ранее сообщалось, что США тормозят передачу нового тяжелого вооружения Украине по той причине, что в Киеве не следуют всем советам Вашингтона.

Теги: ЛНР, Украина, США, Донбасс, освобождение



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