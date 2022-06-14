14 Июня 2022
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО В России
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

"Сколково" и УГМК проведут отраслевую технологическую конференцию

С 6 по 8 июля в Верхней Пышме состоится конференция "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН", организованная Уральской горно-металлургической компанией совместно с Фондом "Сколково", Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, на мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли. Цель конференции – обмен опытом, тиражирование лучших практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности.

Мероприятие объединит участников сразу двух платформ – свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи – авторов технологических проектов "УГМК-ТЕХНО". Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли. В рамках конференции будет сформулирована перспективная технологическая повестка федерального уровня и дан старт треку программы MineTech – "Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций".

Открывающая сессия трека – это инструмент представления рынку текущих и перспективных целей развития индустрии, постановка проблематики на верхнем уровне, допускающая любую степень технологической глубины – от отдельных датчиков до экосистем и платформ, от непосредственно решений до сопутствующих услуг и привлечения инвесторов. Трек также отражает новый формат MineTech – поиск, экспертизы и сопровождения внедрений в программе теперь проводятся ежеквартально, а не раз в год, как было ранее.

К участию в конференции приглашены студенты и аспиранты профильных вузов, представители российского и зарубежного научного сообщества, предприятий горно-металлургического сектора, а также эксперты и топ-менеджмент лидеров отрасли, в том числе действующих партнеров MineTech, ведущих технологических компаний и поставщиков оборудования. С деталями конференции можно ознакомиться на ее официальном сайте.

Теги: УГМК, Сколково, конференция



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