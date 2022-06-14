Город Радужный не станет Нормальным

В сети появился фейк о грядущем переименовании города Радужный в город Нормальный. Якобы власти приняли такое решение, чтобы не допустить "пропаганды нетрадиционных отношений".

Вероятно, недостоверная информация напугала местных жителей, поэтому глава города Наталья Гулина лично опровергла новость в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем сообщении она успокоила радужнинцев, заверив, что город переименовывать не станут.

"Вчера в одном из сообществ в сети Интернет был опубликован пост о переименовании города. Уважаемые радужнинцы! Это фейк. Читайте Правила сообщества. Там ясно написано, что посты в данном сообществе - это юмористические "фейковые" новости, не претендующие на исключительную правду. Посты представляют собой гротескную пародию на реальность и не являются реальными новостями. Поэтому, не переживайте. Город был и будет - Радужный", - заявила она.