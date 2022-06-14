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Общество Свердловская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

Суд оставил в силе приговор экс-главе отдела ГИБДД Нижнего Тагила и его сообщникам

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшим полицейским из Нижнего Тагила, среди которых был экс-начальник городского отдела ГИБДД.

Расследование показало, что сотрудники Госавтоинспекции злоупотребили своими полномочиями. Как было установлено судом, 10 июля 2020 года глава отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу Анатолий Чернов приказал трем своим подчиненным освободить от административной ответственности и вернуть автомобиль сыну зампредседателя городской думы, задержанному за езду без прав. Ранее тот был осужден за управление машиной в пьяном состоянии, повлекшем по неосторожности смерть человека. Полицейские приказ Чернова выполнили.

Начальник пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых отмечал, что сотрудники, о которых идет речь, были уволены из органов внутренних дел еще в 2020 году – вскоре после того, как в региональном УФСБ выявили данный противоправный факт. А в феврале этого года экс-полицейским вынесли приговор – от девяти месяцев до двух лет в колонии-поселении. Больше всех получил Чернов, которому назначили два года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все фигуранты обжаловали это вердикт. Облсуд, рассмотрев доводы апелляций и заслушав мнения сторон, оставил приговор Тагилстроевского районного суда в силе и без изменений по существу.

Напомним, Анатолия Чернова задержали осенью 2020 года. Вместе с ним был задержан еще один офицер.

Теги: ГИБДД, облсуд, приговор, Нижний Тагил



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