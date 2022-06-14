Правительство выделило 7 миллиардов на сельскую ипотеку

Правительство России выделило 7 млрд руб. на финансирование сельской ипотеки, сообщает кабмин.

"Выделим на сельскую ипотеку дополнительно 7 млрд руб. Эти средства пойдут на сохранение льготных условий займов всего под 3%. Половина выделяемой суммы будет направлена на новые кредиты, что позволит примерно ещё 17 тыс. семей в сельской местности по всей стране улучшать жилищные условия. Остальное пойдёт на обслуживание в III квартале этого года более 100 тыс. ранее выданных кредитов", - сказал премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Принятое решение поможет реализовать ряд задач.

"В первую очередь – сохранить низкую ставку по кредиту для тех сельских жителей, кто уже оформил заём. А также дать возможность новым заёмщикам взять ипотеку на льготных условиях", - сказал Мишустин.