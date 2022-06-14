14 Июня 2022
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Военный Комиссариат Чкаловского района города Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Дополнительного призыва в ВС в связи со спецоперацией не потребуется - сенатор

Дополнительный призыв в Вооруженные силы РФ в связи со спецоперацией на Украине не потребуется, считает глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев. Сенатор считает, что достаточно участвующих в спецоперации добровольцев. Сколько именно их сейчас – не известно.

Ранее сообщалось, что к участию в специальной военной операции на Украине были привлечены около 600 солдат-срочников. По словам военного прокурора Западного округа Артура Егиева, 12 офицеров понесли ответственность за это. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что срочники не будут участвовать в спецоперации, но потом выяснилось, что их все-таки отправляли в зону боевых действий. Глава государства приказал найти виновных и наказать.

Теги: военный призыв, срочники, спецоперация



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