В Челябинской области осудят лесничего, допустившего незаконную вырубку леса на 9 млн рублей

В Нязепетровске Челябинской области будут судить лесничего за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2018-2020 гг. обвиняемый получил от арендатора лесного участка 15 тыс. рублей. За это лесничий не должен был сообщать в правоохранительные органы о незаконной рубке лесных насаждений.

Из-за его действия лесному фонду РФ был причинен ущерб на сумму свыше 9,4 млн рублей.