ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим права человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по иску 73 российских НКО (некоммерческих организаций), которые просили признать закон об иноагентах нарушающим права человека. ЕСПЧ согласился с мнением истцов.

По решению ЕСПЧ, каждой из организаций присуждена денежная компенсация в размере 10 тыс. евро. Их должны выплатить российские власти. Решение станет окончательным через три месяца, если стороны не обжалуют его.

Впрочем, едва ли в России будет выполнено это решение ЕСПЧ. На прошлой неделе президент РФ подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Ранее его одобрил парламент.

Не исполнять разрешается решения, принятые после 15 марта 2022 года (дата подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы). По решениям, принятым до этой даты, выплаты денежных компенсаций производиться будут, но только в рублях и только на счета в российских банках. Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

Кроме того, Госдума наделила постановления российских судов верховенством над решениями ЕСПЧ.

Ранее Страсбург сообщил, что российские власти задолжали своим и не своим гражданам около 74 млн евро компенсаций по решениям ЕСПЧ без учета рекордных 1,9 млрд евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.