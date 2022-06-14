Власти Херсонской области предупредили чиновников-саботажников об увольнении

Чиновники в Херсонской области, которые саботируют работу, будут уволены, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что "Украина здесь закончилась" и возврата к прошлому не будет, а поступать так по отношению к населению нельзя. В свою очередь, военно-гражданская администрация открыта для обращения граждан.

Стремоусов отметил, что Херсонская область уже фактически является российским регионом.