Госдума собирается запретить самовыгул домашних животных – "настоящий бич городов"

Госдума собирается ужесточить административные наказания в сфере содержания домашних животных. Так, за выброс домашнего животного на улицу предлагается ввести штраф до 30 тыс. руб. Для тех, чей питомец покусал человека, предлагают назначать штрафы до 200 тыс. руб. (это в случае, если нет уголовного состава, например, причинение вреда здоровью), заявил первый заместитель председателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

Также парламентарии хотят поднять тему самовыгула домашних животных (в первую очередь речь идет о собаках). "Самовыгул - это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сел: животные плодятся, а это уже популяция, соответственно, безнадзорных животных", - цитирует Бурматова РИА Новости.