На Среднем Урале четверо подростков отравились странными таблетками, один – насмерть

На Среднем Урале четверо подростков отравились таблетками с неустановленным веществом. Один не выжил.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пострадали 19-летний житель Верхней Салды и трое несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет. Все состояли на учете в органах профилактики. Подростки, находясь в Нижней Салде, употребили таблетки с неизвестным веществом. В дальнейшем двое из них потеряли сознание.

Сотрудниками "скорой помощи" двое несовершеннолетних и 19-летний были доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии. Еще одному подростку госпитализация не потребовалась. Впоследствии 19-летний юноша скончался в больнице.

Сейчас по факту случившегося начата проверка. В прокуратуре намерены дать правовую оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с "трудными" подростками.

Свою проверку также организовал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, точная причина смерти 19-летнего молодого человека устанавливается в ходе судмедэкспертизы.

"По итогам следователем СКР будет принято процессуальное решение. В рамках проверки выясняются также причины и условия, способствовавшие случившемуся", - добавили в ведомстве.