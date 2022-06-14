На Украине солдаты убивают своих же, если они решили сдаться в плен, - Минобороны РФ

Украинская армия продолжает нести значительные потери на полях специальной военной операции. Солдаты начали расстреливать своих же, если те решили сдаться в плен, сообщает Минобороны РФ.

В последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями. Так, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться. Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода.

Около 22.00 13 июня военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих. Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов. Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего.

Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населенного пункта Прилуки (Черниговская область) уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского (ЛНР).

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24, девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехвачены украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Вернополье Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО "СМЕРЧ".