Поклонская вернулась в прокуратуру – будет советником Генпрокурора России

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская вернулась на работу в надзорное ведомство. Она назначена советником Генпрокурора РФ Игоря Краснова.

"Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе, - написала Поклонская в своем Telegram-канале. - Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ".

Она посоветовала представителям СМИ обращаться теперь за комментариями в пресс-службу Генпрокуратуры.

Накануне стало известно, что президент России уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. В этом качестве она проработала всего несколько месяцев, занималась в основном гуманитарными проблемами Донбасса. До этого, так и не доехав до места назначения, Поклонская также несколько месяцев была в статусе посла РФ в Кабо-Верде.