14 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинская область поможет в восстановлении двух городов ДНР

Челябинская область возьмет шефство над Ясиноватой и Волновахским районом Донецкой народной республики. Это обсуждалось на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы ДНР Дениса Пушилина.

Как рассказал в своем telegram-канале Пушилин, за три последних месяца в Ясиноватой не осталось ни одного социального объекта из-за обстрелов.

"Так что работы предстоит очень много. Гости отметили, что было время, когда тысячи жителей Донбасса отстраивали объекты Сибири, теперь северяне хотят очень помочь нам", - рассказал он.

В рамках визита Алексей Текслер передал ДНР автомобили скорой помощи.

Теги: ДНР, Алексей Текслер,



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