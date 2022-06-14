Челябинская область поможет в восстановлении двух городов ДНР

Челябинская область возьмет шефство над Ясиноватой и Волновахским районом Донецкой народной республики. Это обсуждалось на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы ДНР Дениса Пушилина.

Как рассказал в своем telegram-канале Пушилин, за три последних месяца в Ясиноватой не осталось ни одного социального объекта из-за обстрелов.

"Так что работы предстоит очень много. Гости отметили, что было время, когда тысячи жителей Донбасса отстраивали объекты Сибири, теперь северяне хотят очень помочь нам", - рассказал он.

В рамках визита Алексей Текслер передал ДНР автомобили скорой помощи.