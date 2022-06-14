Юридическая помощь для граждан, переселяющихся в Новосибирскую область из Донбасса, будет бесплатной

На заседании правительства Новосибирской области, прошедшем 14 июня под председательством губернатора Андрея Травникова, министр юстиции Новосибирской области Татьяна Деркач представила проект изменений в закон «О бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области». Таким образом, правительством региона будет расширен перечень категорий получателей бесплатной юридической помощи – такую меру поддержки теперь смогут получать граждане, прибывающие на территорию региона из Донбасса.

В частности, министр подчеркнула, что в документ добавили новые категории: первая категория – граждане, ходатайствующие о признании переселенцами, вынужденные переселенцы, которые проживали на территории Украины, ДНР, ЛНР и находящиеся на территории Новосибирской области в настоящее время; вторая категория – лица, ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами, либо получившие временное убежище на территории РФ, проживавшие на территории Украины, ДНР или ЛНР и находящиеся на территории Новосибирской области.

Кроме того, в соответствии с принятыми изменениями в Закон региона «О бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области», актуализирован перечень категорий пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, которые также имеют право на получение бесплатной юридической помощи.