В уральских лесах зарегистрировано около тысячи пожаров. Ущерб – на миллионы

В этом году с начала пожароопасного периода (с 14 мая) в Уральском федеральном округе уже зарегистрировано 967 лесных пожаров. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

По его данным, в прошлом году за этот же период было выявлено 1 тыс. 704 пожара.

"Площадь пожаров на сегодняшний день в УрФО составляет 73 тыс. га. В прошлом году в это же время было 264 тыс. га", - уточнил Сандаков.

Он напомнил, что с 8 июня вступили в силу очередные поправки в КоАП по увеличению штрафов за нарушение правил пожарной безопасности.

"Раньше было действительно смешно – от 2 до 4 тыс. рублей. Сегодня цифра составляет от 10 до 20 тыс. для частников", - отметил глава департамента.

По его словам, уже возбуждено больше тысячи дел об административных нарушениях – на 32% больше, чем в прошлом году.

"Назначено 246 административных наказаний на сумму 9 млн 800 тыс. рублей. Выявлено 18 виновников лесных пожаров. Надеюсь, что после расследования дела на них будут возбуждаться", - добавил Олег Сандаков.

Он отметил, что ущерб от лесных пожаров в Свердловской области на сегодняшний день составляет 19 млн рублей.

"В прошлом году он был практически в два раза больше – 28 млн", - уточнил Сандаков.

Как сообщало Накануне.RU, на Среднем Урале уже долгое время не могут потушить крупный торфяной пожар.