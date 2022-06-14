В России заканчиваются высокоскоростные лифты

В России наблюдается дефицит высокоскоростных лифтов, производством которых занимаются иностранные компании. Некоторые из них уже объявили об уходе из РФ на фоне спецоперации на Украине, другие не участвуют в тендерах. Российские производители пока не в состоянии создавать аналоги требуемого уровня (нужны значительные инвестиции), а китайские и турецкие лифты стоят дороже и доставляются медленнее, пишет Forbes.

Всего в стране ежегодно устанавливается более 40 тыс. лифтов, 75% - российского производства (правда, сюда включены и лифты локального производства Otis, компания уже объявила о сворачивании российского бизнеса), еще 12% - белорусского производства.

Остальное приходится на европейских производителей. Совокупная доля иностранных компаний, объявивших об уходе из России, составляет около 20%.

При этом даже для типовых проектов жилья эконом-класса лифты в России производятся с использованием иностранных комплектующих. Доля их, правда, не превышает 10-30%. Из комплектующих больше всего импортируются лебедки и микроэлектроника, например чипы, которые закупаются в Тайване и Китае.