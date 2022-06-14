В дагестанской школе объяснили использование в спектакле сцены казни Зои Космодемьянской

В дагестанской школе "Пять сторон света", ученики которой использовали в своей постановке сцену казни Зои Космодемьянской, рассказали Накануне.RU, почему для постановки была выбрана именно такая тема. Целью было показать зверства фашизма против человечества и любовь советских людей к своей Родине и своему народу, а не "повешение Зои".

Напомним, короткий ролик, иллюстрирующий фрагмент внеклассного мероприятия, ранее появился в сети. Постановка состоялась в конце мая в седьмых классах. "Эй, товарищи, чего смотрите?! Будьте смелее, бейте, бейте фашистов! Жгите, травите!" - говорит школьница, игравшая Космодемьянскую.

В ответе школы на запрос Накануне.RU говорится, что, согласно приказу №06-5605/09-18/22 республиканского министерства образования, в школе прошли традиционные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы: общешкольная линейка "От героев былых времён…", классные часы, беседы, уроки памяти, книжно-иллюстративные выставки, экскурсии в воинскую часть и музей Боевой Славы, конкурсы чтецов ("Я горжусь"), рисунков ("Победа в сердце каждого жива") и сочинений ("Письмо солдату").

Темой внеклассного мероприятия, проведённого в седьмых классах (классные руководители – Джамиля Магомедова и Фатима Магомедова), было "У войны не женское лицо" (не "повешение Зои Космодемьяснкой"). Цели – формировать историческую память и преемственность поколений на основе углубления знаний о Великой Отечественной войне и героях Советского Союза, основываясь на исторических фактах, показать мужество и героизм женщин-фронтовичек, их стойкость и любовь к Родине, воспитание в учащихся чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое своего народа. План недели, посвящённой празднованию Дня Победы, в том числе и тем внеклассного мероприятия в седьмых классах, был согласован с замдиректора школы по учебно-воспитательной работе Мадиной Мамедовой.

Во время мероприятия "У войны не женское лицо" школьники декламировали стихи, слушали музыку, рассказывали о героях войны, читали воспоминания участников войны. Они не имитировали повешение Зои, а показали сценку перед казнью, где юная партизанка произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с фашистами и не бояться смерти в этой войне. Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа во Второй Мировой войне. Зоя – первая в СССР девушка, получившая звание Героя Советского Союза. Образ Зои Космодемьянской отражён в художественной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях. Её образ часто ассоциируется рядом с виселицей. Этой сценкой организаторы классного часа показали зверства фашизма против человечества и любовь советских людей к своей Родине и своему народу.

Зоя Космодемьянская (1923-1941) погибла от рук фашистов при выполнении боевого задания по уничтожению инфраструктуры, которую использовал враг, она приняла мученическую смерть после долгих издевательств. Вскоре после гибели она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза.